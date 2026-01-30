A Prefeitura de Goiânia começou a enviar os boletos do IPTU por meio dos Correios na quinta-feira (29). O desconto para pagamento antecipado é de 10%. O contribuinte que preferir consultar pela internet pode acessar o site da prefeitura no banner IPTU 2026.\nO pagamento com desconto ou parcelado em 11 vezes iguais pode ser feito até o dia 20 de fevereiro. O pagamento pode ser realizado em agências bancárias, lotéricas ou pelo internet banking.\nAcesse aqui o site da prefeitura para o pagamento do IPTU.\nIPTU 2026: Número de isenções é ampliado para imóveis em Goiânia\nPrefeitura de Goiânia confirma reajuste do IPTU pela inflação\nApós manobra, revogação da taxa do lixo volta à estaca zero\nPara o ITU, o acesso segue o mesmo caminho ou pode ser realizado em qualquer unidade Atende Fácil. A prefeitura ainda oferece quatro opções de pagamento para o IPTU 2026.