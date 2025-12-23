O aumento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) deve ser baseado no índice de inflação, determinou a Prefeitura de Goiânia. Com isso, o imposto pode ser reajustado em 4,46% e entrar em vigor em 1º de janeiro de 2026. Além disso, segundo a instrução normativa, o percentual também poderá ser aplicado ao Imposto Territorial Urbano (ITU) e ao Imposto sobre Transmissão de Imóveis, Inter Vivos, por Ato Oneroso (ITBI) e outros tributos.\nOs novos índices foram determinados por informação publicado no Diário Oficial do Município (DOM), na quarta-feira (17). O documento foi assinado pelo secretário municipal da Fazenda, Valdivino José de Oliveira, neste mês.\nDe acordo com a Secretaria da Fazenda, o percentual de 4,46% foi calculado conforme a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Todos os créditos fiscais, tributários e não tributários do município de Goiânia, serão atualizados monetariamente nos termos desta instrução normativa, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026", determina o secretário.