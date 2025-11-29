Obstáculos nas pistas, como ocorre na ciclovia da Avenida Assis Chateaubriand, são rotina no dia a dia de quem insiste em usar a bicicleta como meio de locomoção pela capital (Wildes Barbosa / O Popular)\nEm 2023, a então gestão da Prefeitura de Goiânia divulgou um projeto para a construção de cerca de 50 quilômetros de novas ciclovias, em uma parceria com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Seriam 10 novas rotas cicláveis, mas apenas uma foi realizada: a ciclofaixa da Avenida T-6 até a Rua C-121, que faz parte do projeto do Corredor T-7, sendo uma continuação da ciclovia da Avenida Assis Chateaubriand.Os outros projetos seriam licitados e não mais realizados pela Comurg, e o edital chegou a ser finalizado, mas ainda não foi publicado e nem mesmo há previsão para que isso ocorra.