Avenida 136 ainda tem falhas na sincronização dos semáforos e deve receber ajustes para sanar interrupções de fluxo, segundo Sandro Mabel (Wildes Barbosa / O Popular)\nO trânsito das avenidas Jamel Cecílio, 136, Mutirão e Castelo Branco, em Goiânia, apresenta “gargalos”, mesmo após intervenções realizadas para melhorar a fluidez do tráfego. A constatação é do prefeito Sandro Mabel, que informou que a Prefeitura prepara novas intervenções para acabar com os problemas restantes nas vias mencionadas. Entre elas, a sincronização semafórica em alguns cruzamentos, um “looping de quadra” e a implantação de faixas reversíveis na entrada e saída de Goiânia.\nEm entrevista, o prefeito mencionou que o corredor da Jamel Cecílio/136 está “muito melhor”, mas que ainda precisa de ajustes. “São coisas que precisam ir ajustando, eu passei ali pela manhã subindo a 136 até entrar na T-55, abre o sinal da 136 e na hora que você chega na Rua 15, o sinal está fechado. Não tem que estar fechado porque é um corredor e tem que estar sincronizado um no outro. Então, esses são os ajustes que serão feitos”, disse o prefeito, ressaltando que essa e outras pequenas intervenções nos semáforos.