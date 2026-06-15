Um novo modelo para a iluminação pública do canteiro central da Avenida Goiás, localizada no Centro da capital, é estudo pela Prefeitura de Goiânia, por meio do programa Brilha Goiânia, com a recuperação dos postes decorativos e a substituição de luminárias. Moradores e frequentadores da região apontam que a iluminação está precária, com lâmpadas quebradas e inoperantes, o que gera sensação de insegurança no período noturno.\nO jornal esteve na região ontem e contabilizou ao menos 23 luminárias defeituosas — seja sem o globo de vidro branco, ou até mesmo sem lâmpada. A situação era pior entre as avenidas Paranaíba e Independência, com 12 contabilizadas. Em uma delas, situada entre as avenidas Anhanguera e Paranaíba, a parte superior da estrutura que conta com três pontos de instalação da lâmpada foi totalmente removida.