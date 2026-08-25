O ambulante ganhou flexibilização para trabalhar pelas ruas de Goiânia. A Prefeitura mudou as regras para o comércio ambulante e passou a permitir que esses trabalhadores não estacionados – aqueles que exercem a atividade de forma itinerante, sem ponto fixo – parem veículos e equipamentos autorizados em vias públicas para trabalhar.\nCom o decreto publicado na segunda-feira (24), no Diário Oficial do Município, a categoria poderá permanecer no mesmo local por até duas horas. Essa era uma das restrições impostas a essa modalidade pela regulamentação do Código de Posturas.\nA permanência está condicionada a regras de distância, acessibilidade e ocupação dos espaços públicos, entre elas a exigência de manter pelo menos 200 metros de distância de outro veículo ou equipamento autorizado, ou de estabelecimento licenciado que exerça atividade do mesmo ramo. Pelas regras anteriores, o ambulante não estacionado não podia parar o veículo ou equipamento em logradouro público para exercer a atividade. A possibilidade era reservada às modalidades autorizadas a ocupar um ponto definido, como o ambulante estacionado.