A Prefeitura de Goiânia inicia hoje as obras de fresagem e recapeamento asfáltico para a implantação do sistema binário nas avenidas T-10 e T-55, no Setor Bueno. O anúncio, que será realizado pelo prefeito Sandro Mabel (UB), estabelece o cruzamento da Avenida T-55 com a Avenida 85 como ponto de partida dos trabalhos, que visam reorganizar a circulação e ampliar a capacidade viária da região.\nO projeto consiste em transformar duas ruas paralelas em vias de sentido único e opostos. Mabel havia informado em entrevista ao jornal no início da semana que seriam feitas as mudanças no tráfego no bairro. A administração municipal optou pela mudança de sentido das vias como alternativa à retirada das vagas de estacionamento da Avenida T-10, medida que foi objeto de resistência por parte do comércio local.