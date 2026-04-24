Duas áreas privadas nas regiões Sudoeste e Leste de Goiânia foram declaradas de utilidade pública pela Prefeitura, para viabilizar obras de esgoto da Saneago, com investimentos que somam mais de R$ 80 milhões. Trata-se da ampliação do sistema de saneamento, que também visa à redução da poluição do rio Meia Ponte. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua divulgada na última semana mostrou que, em Goiânia, 7,5% dos domicílios não estão ligados à rede geral de esgoto e ainda dependem de fossas ou outras soluções.\nOs decretos, publicados no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 17 viabilizam a instituição de servidão administrativa nas duas áreas privadas para que a Saneago construa as estruturas. Uma fica no Bairro Recreio dos Funcionários Públicos e a outra, na Vila Morais. Na prática, os proprietários terão de ceder parte dos terrenos para a implantação do sistema, com possibilidade de indenização.