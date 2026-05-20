Mesmo após críticas de moradores do Setor Bueno, a data de implantação do sistema binário de trânsito da Avenida T-10, em conjunto com a Rua T-55, deve ser anunciada ainda nesta semana pela Prefeitura de Goiânia. Está prevista para a próxima sexta-feira (22) a divulgação dos detalhes do projeto que foi anunciado já em setembro passado, mas foi adiado após repercussão de moradores contrários à mudança. A previsão, na época, era de instalação da mudança até dezembro, na qual o trânsito da Avenida T-10 passa a ser mão única entre a T-3 e até a Av. 85.\nPelo projeto anunciado à época, a T-10 fará parte de um sistema binário com a Rua T-55, que vai manter o seu sentido atual, saindo da Avenida 85 e chegando na Avenida T-3. Logo, a Avenida T-10, a partir do Parque Vaca Brava, vai permitir apenas que o motorista trafegue no sentido 85. Ou seja, não será mais permitido acessar a T-10 a partir de 85, apenas o contrário.