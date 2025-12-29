A partir de 2026, 13 unidades educacionais de Goiânia devem sofrer alterações em seu funcionamento. Entre elas, o fechamento de centros municipais de educação infantil (Cmeis), o risco de encerramento de convênios com entidades que fazem a gestão de centros de educação infantil (CEIs), além de mudanças de horário de atendimento e fechamento de turmas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), as mudanças fazem parte de um estudo de reordenamento da rede municipal.\nAs alterações anunciadas em novembro causaram descontentamentos por parte dos familiares de alunos e de servidores. No dia 16 daquele mês a reclamação principal era sobre o anunciado fechamento do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Santos Dumont, no setor homônimo.\nNa ocasião, já foi apontado o risco de encerramento das atividades em outros três Cmeis. Outros duas unidades em risco são o Centro de Educação Infantil (CEI) Weverson Rodrigues Bernardes, no distrito de Vila Rica, e o CEI Maria Sabino de Oliveira, no Jardim América.