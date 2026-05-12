Com uma rede marcada por unidades de saúde antigas, desafios estruturais e críticas da população ao acesso aos atendimentos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia prepara um processo licitatório para implantar telemedicina na rede de urgência, com previsão de lançamento nos próximos 45 dias.\nÉ o que afirma o titular da pasta, Luiz Pellizzer, em entrevista, ontem, no Grupo Jaime Câmara (GJC). Segundo a SMS, 78% dos atendimentos nas unidades de urgência são de menor complexidade e poderiam ser resolvidos por telemedicina ou pela atenção primária. “Tirar da urgência o paciente que não é perfil da urgência. ‘Ó, o senhor foi resolver hoje pela telemedicina, mas o senhor pode procurar o médico (da atenção primária) também’”, exemplificou o secretário.\nLuiz afirmou que a pasta também tem concentrado esforços na construção de novas unidades de urgência. O prefeito Sandro Mabel (UB) vinha defendendo a construção de novas unidades de pronto atendimento (UPAs) em Goiânia.Recentemente, o DAQUI mostrou que há a previsão de que, ainda neste ano, sejam lançadas as licitações para transformar três Cais – Campinas, Bairro Goiá e Cândida de Morais – em UPAs em novos edifícios, enquanto os prédios atuais deverão abrigar outros serviços de saúde. Luiz confirmou o projeto e destacou que apenas a do Sudoeste deve ter a licitação lançada ainda neste ano.