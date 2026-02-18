A Prefeitura de Goiânia vai renovar os contratos emergenciais com as organizações sociais (OSs) que fazem a gestão das três maternidades municipais por mais 180 dias ou até a finalização do processo de chamamento público para contratação em definitivo de uma OS para cada uma delas. O valor a ser pago permanece o mesmo, em torno de R$ 12,7 milhões por mês. Os contratos originais vencem nesta quinta-feira (19).\nDesde agosto, o Instituto Patris responde pelo Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI); a Sociedade Brasileira São José (SBSJ), pelo Hospital Municipal e Maternidade Célia Câmara (HMMCC); e a Associação Hospital Beneficente do Brasil (AHBB), pela Maternidade Nascer Cidadão (MNC). Elas entraram no lugar da Fundahc, que vivia impasse financeiro com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que se agravou a partir de 2023.