Uma licitação deve ser aberta pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) para a implantação de sete novos ecopontos em Goiânia. Conforme apurado, cada estrutura está estimada em R$ 698 mil, o que representa um investimento de cerca de R$ 4,8 milhões no conjunto dos equipamentos. Os pontos serão distribuídos entre diferentes regiões administrativas da capital e devem ser financiados com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA).\nAs estruturas estão previstas para o Residencial Paulo Estrela, Residencial Fonte das Águas, Jardim Mariliza, setor Sol Nascente, Residencial Flores do Parque, Recanto do Bosque e Urias Magalhães. Em julho, o DAQUI havia informado que a Amma estudava a implantação de unidades nesses locais. A previsão é de que os novos ecopontos sigam o projeto e o padrão de custo da estrutura mais recente, instalada no Jardim Guanabara.