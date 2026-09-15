A Prefeitura de Goiânia quer reunir em um único cartão o acesso a benefícios e serviços da assistência social. A proposta integra o programa Goiânia + Humana e foi apresentada junto à sanção, ontem, da lei que regulamenta os benefícios eventuais previstos na Lei federal nº 8.742/1993 (Lei da Assistência Social). O cartão terá como base os dados do Cadastro Único (CadÚnico), mas os benefícios que serão vinculados e demais critérios ainda serão definidos.\nA nova legislação estabelece regras para a concessão de benefícios destinados a pessoas e famílias em situações temporárias de vulnerabilidade. Entre as modalidades previstas estão os auxílios por natalidade e morte, emergência, desastre ou calamidade, além do aluguel social. A previsão de recursos para a execução das ações é de R$ 12 milhões. A implantação do cartão está prevista para 2027.