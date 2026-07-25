A Prefeitura de Goiânia pretende criar ao menos seis parques nos moldes do Parque Mutirama, mas em uma versão menor, em bairros mais afastados do centro. Em entrevista à imprensa durante visita ao Mutirama, na tarde de ontem, o prefeito Sandro Mabel (UB) disse que no começo de agosto pretende visitar alguns municípios que tem parques no modelo que pretende adotar.\nNós temos um projeto de fazer pequenos parques nos bairros, não tão pequenos (...). Queremos fazer para que a gente possa descentralizar.”\nO prefeito esteve no Mutirama para acompanhar o processo de reabertura do parque desde a reestruturação promovida pela prefeitura na atual gestão. O espaço de lazer estava fechado desde março de 2025, quando apenas cinco brinquedos estavam disponíveis, por falta de manutenção dos demais. Atualmente, são 22 funcionando.