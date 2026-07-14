A Prefeitura de Goiânia pede autorização para a remoção de mais de 291 árvores para as obras do Trecho I do BRT Norte-Sul. Um laudo ambiental foi protocolado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) e pela Coordenação do BRT/NS na Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e abrange o canteiro central das avenidas 4ª Radial e Rio Verde, no trecho entre os terminais Isidória e Cruzeiro. Hoje, o Paço anunciará oficialmente a obra e a ordem de serviço será assinada.\nConforme os documentos, o pedido considera a remoção das árvores como “indispensável” para a execução da obra. “Tais exemplares apresentam conflitos com o traçado de continuidade das obras do BRT”, afirma o Laudo de Vegetação apresentado. Com base nesse documento, a pasta solicitou o licenciamento ambiental para autorizar a supressão das espécies arbóreas.