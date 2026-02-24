Na antiga estação de transbordo da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), no setor Fazenda Vau das Pombas, carros, motocicletas e até caminhões de propriedade da Prefeitura estão se deteriorando. No meio de um matagal e propensos a receber chuvas e a luz solar, os veículos estão perdendo o valor de mercado enquanto o Paço Municipal aguarda pela realização do leilão dos 148 veículos.\nSegundo a Comurg, a área localizada nos fundos do Cemitério Vale da Paz, onde funcionava o antigo transbordo, é de propriedade da empresa e encontra-se desativada e interditada. “O local permanece sob vigilância e manutenção permanentes. A Comurg informa ainda que 24 caminhões pertencentes à companhia, classificados como inservíveis ou com embargo judicial decorrente de ações durante gestões anteriores, estão sem condições legais ou técnicas de retorno à operação.” Além disso, a Companhia de Urbanização confirma que o espaço também abriga veículos de propriedade do município que “aguardam destinação adequada”.