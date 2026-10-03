Um plano de ações para enfrentar os possíveis efeitos do fenômeno El Niño, chamado por especialistas como ‘super’ por causa da sua forte intensidade, foi divulgado ontem pela Prefeitura de Goiânia. Entre as medidas estão o monitoramento de áreas de risco, a prevenção de alagamentos e incêndios, o reforço das equipes e ações para períodos de calor intenso e baixa umidade. A proposta reúne diferentes órgãos municipais e estabelece medidas para situações como chuvas fortes, incêndios e outros eventos extremos.\nO prefeito Sandro Mabel (UB) e a administração municipal mencionaram pelo menos 31 medidas e iniciativas, das quais cerca de 80% já estão em desenvolvimento ou já fazem parte da rotina da Prefeitura. Durante a apresentação, o prefeito também citou novas ações que pretende desenvolver na capital. Entre elas, está a criação de brigadas voluntárias nos bairros, além da instalação de estações de hidratação em equipamentos públicos.