Proprietários de imóveis em Goiânia serão notificados a partir desta semana pela Prefeitura para a atualização do cadastro imobiliário municipal com o objetivo de resolver dados desatualizados e com inconsistências. Neste ano, a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) finalizou o projeto de fiscalização dos imóveis via aerofoto e as notificações serão enviadas para 310 mil proprietários cujos cadastros estão diferentes do registrado, o que corresponde a 37% do total de 830 mil imóveis da cidade.\nAs divergências têm relação com a área do imóvel, tipo de uso (residencial ou comercial, terreno ou área construída) ou mesmo construções irregulares em áreas proibidas ou públicas.\nO titular da Sefaz, Oldair Marinho da Fonseca, afirma que a ação não tem como objetivo a arrecadação ou alteração nos valores dos impostos territoriais e urbanos (IPTU e ITU), mas foi feita em razão de a administração não conseguir refletir a realidade da cidade devido a esses erros cadastrais, o que gera dificuldade para o desenvolvimento de políticas públicas e para a melhoria da prestação de serviços ao contribuinte. Assim mesmo, uma mudança na área construída e no tipo de uso dos imóveis gera alteração no valor a ser pago nos tributos. Porém, o Paço Municipal afirma que não possui ainda um balanço sobre os números de arrecadação com esta atualização do cadastro.