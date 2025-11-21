A Associação Cooperar Mais Ação, que é sem fins lucrativos e existe apenas no papel, foi autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia a receber R$ 533,7 mil do orçamento, após a assinatura de um termo de compromisso a partir de uma emenda impositiva do ex-vereador Sandes Júnior. A entidade vai prestar atendimentos preventivos na área de odontologia ao custo médio de R$ 2.140.\nO registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Cooperar Mais Ação estava em nome do vereador Igor Franco (MDB) até o dia 4 de novembro de 2024, quando foi repassado para a dentista Helen Maria Lima, que, segundo o próprio vereador, foi uma apoiadora dele durante o mandato anterior na Câmara Municipal. O endereço da entidade é um escritório de coworking no Bueno que oferece serviço de locação do espaço para uso como endereço fiscal.