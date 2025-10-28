Foram definidas pelo Gabinete Executivo de Projetos Prioritários e do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (GEPP) as 19 obras prioritárias para a execução desta atual gestão. Isso faz com que o órgão passe a se responsabilizar pela elaboração, gerenciamento, coordenação, licitação, aprovação e a execução dos projetos e obras especiais prioritárias.\nA realização dos projetos em si continua com as secretarias de origem, mas elas deverão observar as orientações técnicas e jurídicas emitidas pelo GEPP. Ao todo, as obras têm um custo orçado em R$ 240,49 milhões, sendo que 17 delas possuem cofinanciamento da União e uma do estado. O outro projeto é apenas da Prefeitura.\nA Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap) explica que o critério de escolha se deu pela “necessidade das áreas sociais e carências no município de Goiânia, além também do fato de já terem tido propostas cadastradas junto ao Governo Federal e com a documentação e análise dos projetos em andamento”.