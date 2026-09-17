A licitação para a compra de grama sintética e complementos está sendo preparada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). O valor estimado é de R$ 1,37 milhão. Segundo o edital, o material será usado na implantação, revitalização, recomposição e manutenção de campos esportivos, praças, áreas recreativas e outros espaços públicos de uso comunitário. A previsão é adquirir 13,5 mil metros quadrados de grama sintética, além de granulado, cola e fita para emendas.\nConforme o edital, o material será usado em campos de futebol no Jardim Goiás, no Jardim Novo Mundo e no Orlando de Morais. O processo inclui ainda obras em uma praça no Residencial Portinari, na região oeste da capital. Além do gramado, os projetos preveem serviços como limpeza e preparação dos terrenos, iluminação e outras estruturas para os espaços.