As operadoras de telecomunicações, provedoras de internet e empresas que ocupam postes por fios soltos e baixos espalhados por Goiânia poderão voltar a receber multas da Prefeitura. O anúncio foi feito ontem, por meio de novo decreto. A ação faz parte do programa Cidade Segura, que havia estabelecido um acordo com as empresas em outubro passado e suspendido a punição. No entanto, a falta de efetividade da medida fez com que o município decidisse retomar a cobrança na fiscalização.\nO Cidade Segura foi iniciado em 2023, idealizado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). O acordo de outubro surgiu depois da morte da adolescente Nathaly Rodrigues do Nascimento, em setembro do ano passado, após a garota encostar em um fio solto e energizado, logo depois de um temporal. Na época, por meio da 8ª Promotoria, a Prefeitura e a Equatorial fizeram o compromisso junto às empresas de telecomunicações para o recolhimento dos fios soltos e, em contrapartida, as multas seriam suspensas.