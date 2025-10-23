A Prefeitura de Nova Veneza abriu inscrições para um concurso público que oferece 224 vagas para diversas áreas da administração municipal. Os salários variam conforme o cargo e a carga horária, podendo chegar a R$ 4 mil.\nAs oportunidades são para início imediato e formação de cadastro reserva, para candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior, e abrangem funções nas áreas de educação, saúde, administração e serviços gerais.\nEntre os cargos disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, operador de máquinas, enfermeiro, pedagogo, professor de educação física e psicólogo.\nLink do edital do concurso público\nAs inscrições devem ser feitas até o dia 24 de novembro pelo site do Itame. Os valores das taxas variam de R$ 60, para os cargos de nível fundamental, R$ 80 para nível médio e R$ 100 para nível superior.