O Governo do Tocantins e a Prefeitura de Palmas publicaram decretos estabelecendo ponto facultativo nos órgãos da administração direta e indireta para os dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval. Com isso, os servidores públicos terão quatro dias de folga, contando com o fim de semana anterior.\nAs medidas, assinadas pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicamos) e pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos), nesta quarta-feira, 11, garantem a folga aos servidores, mas mantêm a obrigatoriedade dos serviços essenciais. Os decretos foram publicados nos Diários Oficiais do Estado e do Município.\nNo âmbito estadual, o decreto nº 7.097 também estabelece uma alteração no horário de atendimento para a Quarta-Feira de Cinzas, dia 18 de fevereiro. Nesta data, o expediente nas repartições públicas do Estado será das 12h às 18h.