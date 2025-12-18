O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), oficializou a criação da Secretaria Municipal Extraordinária do Matopiba, com a finalidade de estimular o desenvolvimento agrícola e coordenar políticas públicas voltadas à região que abrange áreas do Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. A nova pasta será comandada pelo vereador Carlos Amastha (PSB).\nO decreto nº 2.821, de criação da secretaria extraordinária, foi publicado no Diário Oficial do Município de quarta-feira (17). A sede será em Brasília (DF), junto com a Secretaria Municipal Extraordinária de Representação do município.\nPara a criação da Secretaria do Matopiba, o decreto considerou que como Palmas se trata de um centro administrativo do estado, existe a necessidade de maximizar oportunidades de desenvolvimento econômico não só dentro do agronegócio, mas incluindo serviços, tecnologia, inovação e inteligência de mercado dentro da região.