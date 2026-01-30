A Prefeitura de Goiânia deve R$ 8,8 milhões a fornecedores de insumos e medicamentos da Saúde na capital. A dívida é com 128 empresas contratadas entre 2021 e 2025 pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), das quais seis foram multadas pela administração por atrasarem ou deixarem de entregar produtos firmados em contrato.\nO levantamento foi feito pelo JORNAL no portal da transparência da Prefeitura de Goiânia, considerando os materiais de consumo e os materiais de distribuição gratuita como natureza da despesa. A partir disso, a reportagem calculou a diferença entre o valor liquidado, que é quando a administração reconhece o que tem de pagar aos credores, e o valor pago, de fato, pela SMS. Foi assim que se chegou à dívida citada.\nOuça a matéria da CBN Goiânia: Saúde de Goiânia muda critérios de licitação após falhas no fornecimento