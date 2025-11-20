A Prefeitura de Araguaína foi condenada a pagar R$ 10 mil por negativar o nome de um morador, de 56 anos, de Ananás, na região norte do Tocantins, por dívida com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A decisão do Juiz Nassib Cleto Mamud, do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), é desta quarta-feira (19). A ação foi protocolada em junho de 2024.\nSegundo o TJ, a prefeitura admitiu que houve um equívoco e informou ter solicitado a extinção das execuções fiscais contra o morador para diminuir os danos causados. O município foi procurado, mas não se manifestou até a última atualização desta reportagem.\nO morador foi pego de surpresa ao descobrir que seu nome havia ido para protesto, em 2024. A Prefeitura de Araguaína apontava que o homem tinha uma dívida de R$ 26.961,95, referente ao IPTU de uma casa no município. Porém, na ação, ele provou que não era o dono e que a dívida pertencia a outra pessoa com o mesmo nome dele.