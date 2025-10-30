A concessão da gestão dos quatro cemitérios municipais para a iniciativa privada é avaliada pela Prefeitura de Goiânia. Os estudos de viabilidade econômica e operacional ainda estão em andamento e devem ter um retorno preliminar em cerca de um mês, segundo o Paço. A proposta envolve repassar a zeladoria, a manutenção e a segurança a empresas interessadas, mantendo a fiscalização sob responsabilidade do município.\nAtualmente, Goiânia conta com quatro cemitérios públicos administrados pela Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp): Parque, no Setor Gentil Meireles; Santana, no Setor dos Funcionários; Vale da Paz, na Fazenda Vau das Pombas; e Jardim da Saudade, na Fazenda São José. Cada unidade apresenta características próprias que influenciam diretamente na possibilidade de concessão.