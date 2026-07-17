Para reduzir os congestionamentos e riscos para os pedestres, a Prefeitura de Goiânia prepara uma série de intervenções no trânsito da região da Alameda Contorno, incluindo o viaduto da BR-153 e outras vias adjacentes. O plano quer adequar o trânsito que passa por três bairros na região. No entanto, projeto depende da autorização da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), pois atingem a área de preservação ao lado do Jardim Botânico e preveem a retirada de árvores.\nO jornal teve acesso ao projeto que prevê mudanças em vários cruzamentos da Alameda Contorno, com alterações nas ligações das vias nos bairros Jardim Santo Antônio, Conjunto Anhanguera e Jardim Bela Vista. Entre as medidas estão a implantação de vias de sentido único e a reconfiguração dos acessos à BR-153. Além de criação de ilhas de canalização, adequações nas calçadas, instalação de pistas de caminhada e reformulação da sinalização de trânsito e semafórica.