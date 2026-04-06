A Prefeitura de Goiânia deve abri licitação para a contratação de empresas especializadas em engenharia e arquitetura para a elaboração de projetos executivos de corredores de ônibus na capital. O gabinete executivo de Projetos Prioritários encaminhou os autos à assessoria jurídica para a redação do edital de licitação, que deve ser publicado ainda neste mês.\nO objeto do certame é o desenvolvimento de estudos e projetos para a implantação de corredores preferenciais aos moldes do BRS (Bus Rapid Service, serviço rápido de ônibus, da tradução em inglês) em uma extensão de 32,4 km. O valor global estimado para a contratação destes serviços é de R$ 2,9 milhões.\nO lote 1 contempla as avenidas 85 e T-63, o lote 2 abrange o eixo das avenidas Mutirão e Castelo Branco, e o lote 3 inclui as avenidas 24 de Outubro e Independência. Os trabalhos técnicos envolvem levantamentos topo cadastrais, contagem de fluxos veiculares, projetos de geometria, sinalização viária, drenagem, pavimentação e iluminação. Estão incluídos projetos de requalificação de calçadas e implantação de trechos cicloviários integrados, como o da Avenida Portugal, dentro do lote 2, e o das avenidas República do Líbano e Pires Fernandes, no lote 3.