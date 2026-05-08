O prefeito Sandro Mabel (UB) informou que a administração municipal trabalha para realizar a reabertura definitiva do Parque Mutirama - Iris Rezende Machado em outubro, possivelmente no Dia das Crianças. A informação foi dada por ele durante a abertura do evento Goiás Gastonomia, que ocorre no local. O parque está fechado ao público desde o dia 20 de março de 2025 e, desde então, seis datas de reabertura do local já foram divulgadas ou prometidas pela gestão municipal sem que tivesse cumprido.\nAtualmente, o parque abriga o festival gastronômico, com a operação de alguns brinquedos. Segundo a Secretaria de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp), a Prefeitura cedeu área específica do parque para o evento. “A pedido da organização, alguns brinquedos localizados dentro do espaço do evento estarão em operação. A iniciativa não caracteriza a reabertura do Parque Mutirama, que ocorrerá após a conclusão das etapas necessárias de capacitação técnica e testes operacionais.”