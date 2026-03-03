Uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), iniciada no último fim de semana, tem a intenção de resolver a demanda reprimida por sinalização viária horizontal e vertical em Goiânia, priorizando as vias que passaram por um processo de recapeamento e os endereços que serão mais visados durante a realização da etapa brasileira do Mundial de Motovelocidade do MotoGP, que acontece na capital entre 20 e 22 de março. A ação foi possível após a contratação emergencial da Sinales Sinalização, de Serra (ES), por R$ 28 milhões a serem pagos em até 180 dias.\nO serviço coloca um fim em um impasse na manutenção da sinalização viária que se arrastava desde agosto de 2025, quando se encerrou o último contrato vigente de grande escala para os serviços, com a Neo Consult Comércio e Serviços, de Goiânia.