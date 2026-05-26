A Marginal Botafogo terá uma terceira faixa de circulação para veículos. O processo de adequação da via foi iniciado pela Prefeitura de Goiânia. A Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) realiza a medição da via e o recuo dos guard-rails situados ao longo da via, incluindo os equipamentos instalados sob as pontes e viadutos.\nAs estruturas de proteção, que ocupavam distâncias entre 90 centímetros e 1,20 metro da calçada, estão sendoreposicionadas junto às colunas de sustentação para ampliar a largura disponível para o tráfego. A intervenção utiliza novos equipamentos de proteção e sinalização nos pontos de alteração.\nA implantação da nova faixa de rolamento requer a eliminação do espaço destinado aos acostamentos em toda a extensão da via, que liga as regiões Sul, Central e Norte da capital. A mudança é uma determinação do prefeito Sandro Mabel (UB) e faz parte do Programa Nova Mobilidade, que tenta ampliar a fluidez do tráfego na capital.