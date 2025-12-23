Conforme o anúncio feito nesta segunda-feira (22) pelo prefeito Sandro Mabel (UB), o bônus de até R$ 10 mil a ser pago aos servidores da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia deve ser repassado hoje. O recurso será destinado a professores, variando de R$ 5 mil até o valor máximo, e aos administrativos, que devem receber R$ 2,5 mil. Mas ao contrário da afirmação dada pelo chefe do Executivo Municipal de que afastamentos e licenças seriam descontados, a lei prevê dedução apenas para profissionais com faltas injustificadas.\nA proposta de ajuda de custo aos servidores da Educação enviada pelo Executivo no fim de novembro foi aprovada na Câmara Municipal no dia 11 deste mês, sendo sancionada pelo prefeito no último dia 18. O valor a ser repassado “tem por finalidade auxiliar, recompor e indenizar despesas decorrentes do desempenho das atividades laborais, compreendendo aquelas relacionadas ao uso de equipamentos, materiais pedagógicos, recursos tecnológicos, transporte e demais despesas inerentes à execução das funções educacionais e administrativas”.