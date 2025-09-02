A Prefeitura de Goiânia tentará, pela quinta vez nos últimos 10 anos, finalizar o Corredor T-7, que teve sua obra iniciada ainda em fevereiro de 2015, na gestão Paulo Garcia (PT), e que se encontra com 64% de conclusão desde 2020, na gestão Iris Rezende (MDB). Nesta segunda-feira (1), o prefeito Sandro Mabel (UB) assinou a ordem de serviço para o início da retomada das obras no trecho que vai da Praça Cívica até o Terminal Bandeiras, em um total de 8 quilômetros.\nA obra será feita pela empresa Designe Engenharia, ao custo de R$ 8,68 milhões, que venceu a licitação iniciada pela gestão Rogério Cruz (SD), no ano passado. A previsão é que o serviço seja finalizado nos próximos 10 meses.\nAo assumir Prefeitura de Goiânia, Mabel vai herdar até 9 obras paradas\nRetorno das bicicletas compartilhadas em Goiânia é adiado