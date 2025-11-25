De cada 10 consultas marcadas na atenção primária da rede municipal de Saúde de Goiânia, três não são realizadas por falta de comparecimento dos pacientes. A proporção, apontada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), diz respeito aos atendimentos realizados por médicos de saúde da família e comunidade, clínicos, ginecologistas e pediatras. A pasta aposta em uma ferramenta lançada nesta segunda-feira (24) para diminuir a ausência dos pacientes.\nNa avaliação do assessor técnico da SMS, Frank Cardoso, a falta de comparecimento ocorre por múltiplas razões, como alguma urgência no estado de saúde no dia da consulta, problemas com transporte, compromissos inesperados e até esquecimento. “De um modo geral, acaba sendo uma individualidade. Cada pessoa tem seu motivo”, esclarece.\nPrefeitura retira parte da grama sintética da Avenida Castelo Branco