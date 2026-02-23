Área do Parque Flamboyant onde a Seinfra estuda abrir uma via para veículos: parecer da Amma afirma que obra pode comprometer ainda mais manutenção de córrego Sumidouro (Wildes Barbosa)\nPara facilitar o acesso de veículos no Jardim Goiás, no sentido oeste-leste, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) de Goiânia estuda a possibilidade de abrir uma rua dentro do Parque Flamboyant. Atualmente, a única opção é uma viela estreita que fica a 250 metros do trecho onde a Seinfra estuda abrir a nova via.\nA Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (Seplan) se posicionaram contra a proposta, a primeira dizendo que seria prejudicial para o parque e a segunda, que há alternativa melhor para resolver o problema.\nA Seinfra chegou a elaborar um projeto indicando onde ficaria a nova via pública, em uma das extremidades do parque, próximo a um muro de uma propriedade particular e bem em cima de onde começa a canalização do córrego Sumidouro, um manancial que tem sofrido com intervenções urbanas em seu trajeto de 1,5 km. Ao pedir para os outros órgãos um parecer, a secretaria justifica que a intervenção “visa estabelecer uma ligação viária entre as ruas 46 e 56, criando um eixo de retorno alternativo que contribuirá significativamente para a melhoria da fluidez do tráfego local”.