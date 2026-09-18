Rotatória próximo a Quadra 304 Sul, em Palmas (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nA Prefeitura de Palmas proibiu a instalação de bandeiras móveis, conhecidas como wind banners, em rotatórias da Capital durante o período eleitoral. A medida foi estabelecida pelo Decreto nº 2.989/2026, publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (17), e estabelece regras para a utilização desses materiais em vias públicas.\nAlém das rotatórias, fica proibida a colocação, fixação ou apoio das estruturas em áreas próximas a conversões e retornos, cruzamentos e pontos de travessia. A restrição também vale para vias exclusivas de pedestres ou ciclistas e locais onde a propaganda possa dificultar a visualização de placas de trânsito, semáforos, defensas metálicas ou equipamentos de fiscalização eletrônica.\nO decreto também determina que as bandeiras não podem ser amarradas em postes de iluminação, árvores, semáforos ou outros equipamentos do mobiliário urbano. Também não são permitidas bases permanentes de concreto ou perfurações no asfalto e em gramados públicos.