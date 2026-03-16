Foi publicada na sexta-feira (13), pela Prefeitura de Goiânia, portaria que proíbe a operação de serviço de veículos do tipo “caminhão betoneira”, utilizado para carga e descarga, e “caminhão poliguindaste”, destinado ao transporte e recolhimento de entulhos oriundos da construção civil, entre os dias 18 e 22 de março, por causa da realização da MotoGP, principal categoria do mundial de motovelocidade, na capital.\nA determinação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), pelas secretarias municipais de Eficiência (Sefic) e de Engenharia e Trânsito (SET). Na portaria, as pastas justificam que Goiânia terá um “grande fluxo de visitantes” por causa do evento esportivo. “Cabe ao Município oferecer a melhor possibilidade de fluidez do trânsito tornando possível os deslocamentos necessários, tanto dos munícipes locais como dos visitantes à cidade”, diz o texto.