Secretaria Municipal de Educação (Fábio Lima)\nA Prefeitura de Goiânia prorrogou contratos de 1.088 servidores temporários da Secretaria Municipal de Educação (SME), conforme informou Vitor Miziara, diretor de Gestão de Pessoas da pasta. Com a sanção de uma nova lei municipal, as contratações na área passam a ter duração de três anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois. De acordo com o Diário Oficial do Município, a medida abrange contratos vigentes com término previsto de 17 a 30 de junho.\nA prorrogação contempla todos os cargos dos servidores da educação do município com contratos ainda vigentes. É possível consultar a lista dos nomes que tiveram os contratos temporários prorrogados no site da Prefeitura de Goiânia.\nOs servidores listados no anexo já podem continuar no trabalho. Serão convocados para apresentarem documentação no Paço”, informou o diretor da SME.