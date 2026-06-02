A Prefeitura de Goiânia deve enviar à Câmara Municipal um projeto de lei que autoriza captar um empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), estimado em 60 milhões de dólares (R$ 302,3 milhões no câmbio de ontem), para a execução da segunda etapa do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama II). No mês passado, a Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap), em conjunto com o Gabinete Executivo de Projetos Prioritários (Gepp), promoveu uma consulta pública na Vila Paraíso.\nCaso a lei seja aprovada pelos vereadores, o processo é remetido ao banco internacional para a assinatura do contrato e este, posteriormente, é levado até a Secretaria Nacional do Tesouro (STN) e ao Senado Federal. Como se trata de um ano eleitoral, a estimativa da Prefeitura é que todas essas aprovações sejam finalizadas no começo do próximo ano, quando se inicia as licitações. Serão processos para contratação da revisão do projeto executivo e da execução da obra. A previsão é que isto seja iniciado no segundo semestre do próximo ano.