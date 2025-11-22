Equipe da Comurg retira trecho de grama sintética da Avenida Castelo Branco (Reprodução/TV Anhanguera)\nParte da grama sintética instalada no canteiro central da Avenida Castelo Branco foi retirada pela Prefeitura de Goiânia nesta sexta-feira (21). De acordo com informações da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), o local tem servido como campo de testes.\n“Onde já está instalado um trecho com grama sintética, há um teste comparativo também com grama natural, como parte da avaliação do melhor tipo de cobertura vegetal para o canteiro central”, informou o órgão.\nO projeto original da gestão do Sandro Mabel previa a utilização de grama sintética em diversos trechos da capital como alternativa de menor manutenção, menos poeira e facilidade de drenagem. Porém, as fortes chuvas registradas no fim de setembro provocaram estragos no material sintético instalado na avenida – que foi em parte arrastado ou danificado pela enxurrada.