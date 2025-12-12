A suspensão da licença ambiental corretiva de operação emitida pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) para o funcionamento do aterro sanitário foi revogada pela Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) de Goiânia. A licença tinha validade até abril de 2026, mas foi suspensa pela Amma em dezembro do ano passado a pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO) porque a prefeitura não estava cumprindo condicionantes acordadas em um termo de ajustamento de conduta (TAC) de 2020.\nSem divulgação\nO despacho que retoma a licença foi assinado pela diretoria de licenciamento da Sefic em 13 de novembro, mas a prefeitura não deu publicidade ao fato. Também não informou ao MP-GO nem à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), que ficaram sabendo da medida pelo jornal nesta quinta-feira (11).