Com o fim do período chuvoso e o início da seca, ao menos três projetos voltados à drenagem urbana lançados pelo prefeito Sandro Mabel (UB) no segundo semestre de 2025 poderão voltar a dar andamento após quase ficar na promessa. A canalização do Córrego Cascavel entre as avenidas Castelo Branco e Padre Wendell, o entorno do Parque Flamboyant e a rede no Conjunto Vera Cruz estão, praticamente, da mesma maneira de quando as ordens de serviço foram lançadas. O problema, nos três casos, foi explicado pelo período chuvoso e que, com o início da estiagem, as obras serão retomadas até o mês de junho.\nA situação mais preocupante é a da canalização do Córrego Cascavel, que teve a ordem de serviço inicial assinada em agosto do ano passado. A preocupação é que a obra havia sido iniciada em 2013 e cumpriu apenas 6% da execução, mas, como é parte de um convênio com o governo federal, caso não seja realizada, seria necessária a devolução dos recursos, na ordem de R$ 4,4 milhões. Assim, é preciso que o projeto seja finalizado até o final deste ano. A regra que determina a devolução da verba foi a justificativa da atual gestão para realizar o processo licitatório, que tinha preço inicial previsto em R$ 22,7 milhões, mas a proposta vencedora foi de R$ 19,8 milhões, da Construtora Vale do Ouro.