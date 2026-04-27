Trecho onde o Rio Meia Ponte foi desviado, no Jardim Califórnia Industrial (Wildes Barbosa)\nUm termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta (TAC) foi assinado pela prefeitura de Goiânia e o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), para devolver ao curso original um trecho do Rio Meia Ponte, que teve o leito desviado em 2022, próximo à Avenida das Pirâmides, no Jardim Califórnia Industrial, próximo à divisa com Senador Canedo.\nO desvio foi feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) com a justificativa, na época, de que havia no local uma erosão agravada na época das chuvas que colocava em risco a estabilidade da via pública e de quem passava por ela.\nNo documento, elaborado pela promotora Alice de Almeida Freire, da 8ª Promotoria de Justiça, em conjunto com a Seinfra, a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e a Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic), é dito que houve um “corte abrupto” do curso natural do rio e a formação de um dique sobre o canal, assim como a supressão de vegetação existente no local afetando a rotina de aves aquáticas e outros animais silvestres que usavam a área. Além disso, afirma que um parecer técnico apontou que a “única postura técnica aceitável” é a retomada do canal natural original. Foi acertado que o trabalho de recuperação, incluindo o processo licitatório, duraria até dois anos.