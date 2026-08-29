A Prefeitura de Goiânia deve custear a volta das motolâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a partir do próximo mês. Há 10 anos, os veículos deixaram de sair às ruas da capital após o corte de financiamento do governo federal, depois do Paço deixar de apresentar balanço do serviço. Agora, a administração pretende buscar a retomada da verba da União.\nSegundo o município, as motocicletas serão usadas principalmente em ocorrências com risco iminente de morte e a expectativa é de que cheguem ao local em até 20 minutos antes das ambulâncias, principalmente quando o trânsito estiver mais intenso.\nApesar da apresentação dos veículos, o serviço ainda depende da atualização da capacitação dos profissionais que vão conduzi-los. O Samu informou que há servidores concursados que já atuavam nas motolâncias antes da interrupção e hoje trabalham nas ambulâncias, mas precisam renovar os cursos obrigatórios.