A região do setor Bueno vai passar por uma importante mudança no trânsito ainda neste ano. A Prefeitura de Goiânia prevê transformar a avenida T-10 em mão única no trecho entre as avenidas T-3 e 85. A via vai fazer parte de um sistema binário com a rua T-55, que vai manter o seu sentido atual, saindo da avenida 85 e chegando na avenida T-3. Logo, a T-10, a partir do Parque Vaca Brava, vai permitir apenas que o motorista trafegue no sentido 85. Ou seja, não será mais permitido acessar a T-10 a partir de 85, apenas o contrário.\nA mudança faz parte dos estudos da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) para as 36 vias mais importantes da cidade, que foram mapeadas ainda durante a elaboração do plano de governo, no ano passado.\nAlém da T-10, também foi apontada como solução atual para o fluxo da Avenida Mangalô a criação de um binário, com esta via também passando a ser de sentido único. Porém, as mudanças para esta avenida, localizada no setor Morada do Sol, só devem ocorrer a partir do ano que vem.