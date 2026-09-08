O Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura de Goiânia aprovou e a Secretaria Municipal de Educação (SME) deve reativar 808 contratos temporários encerrados entre 1º de maio e 16 de junho deste ano. A medida foi publicada na edição da última sexta-feira (4) do Diário Oficial do Município (DOM). Segundo a resolução do órgão, a reativação dos contratos tem impacto estimado de R$ 104,7 milhões, mas não cita se serão professores, servidores administrativos ou uma combinação dos dois.\nApesar do valor informado na Resolução Normativa nº 45/2026, os valores apresentados no detalhamento do documento somam R$ 9,6 milhões. São médias de R$ 2,9 milhões em 2026, R$ 3,03 milhões em 2027, R$ 2,7 milhões em 2028 e R$ 920,8 mil em 2029. O jornal procurou a SME para entender a diferença entre esse montante e o impacto de R$ 104,7 milhões apontado no processo, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.