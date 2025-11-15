Ao menos 20 árvores da espécie sibipiruna localizadas ao longo das ruas 132 e 148, ambas no Setor Sul, e entre as avenidas 136 e 87, serão cortadas pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). São 11 espécimes na 132, que serão extirpadas neste sábado (15) entre 7 e 18 horas, e 9 na 148, cujo serviço será feito no domingo (16), no mesmo período de horário, mas que será realizado com acesso local permitido apenas a moradores e serviços essenciais. A retirada das árvores se dá após parecer favorável da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) em março, a pedido do Clube dos Oficiais localizado na Quadra 25, entre as duas vias em que o serviço será executado neste fim de semana.\nSegundo o parecer técnico da Amma, realizado a partir da vistoria realizada no local à época, na Rua 132 “existem vários exemplares arbóreos da espécie Sibipiruna (Cenostigma pluviosum) com problemas fitossanitários, com presença de brocas e necroses, além de galhos secos e inclinações, já em final de ciclo biológico, devido a grande quantidade e o impacto da retirada de todos de uma única vez, serão listados os que estão em eminente risco de queda”. Sobre a Rua 148, o documento define que “as condições dos exemplares arbóreos encontram-se da mesma forma descrita anteriormente quanto os exemplares da Rua 132”.